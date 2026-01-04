В Иркутской области товарный поезд наехал на трех человек

СК возбудил дело после наезда поезда на трех человек в Иркутской области

В Иркутской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с наездом грузового поезда на трех человек. Об этом сообщает СУ на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня на 5115 км пк 6 второй железнодорожный путь перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовым поездом были травмированы мужчина и двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на подаваемые бригадой локомотива предупредительные звуковые сигналы, мужчина не отреагировал. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Спасти пострадавших не удалось.

Следователем Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России инициировано уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, квалифицирующей произошедшее как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

