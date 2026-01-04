Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

У Эрмитажа выстроилась огромная очередь

В Петербурге к вечеру полностью рассосалась очередь в Эрмитаж
78.ru

В воскресенье, 4 января, длинная очередь образовалась в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Колонна из туристов и гостей города тянулась до Александрийского столпа, сообщает телеканал 78.ru.

Как заявили каналу очевидцы, подобное наблюдалось 31 декабря и 2 января.

«Мы стояли 31-го, потом 2-го числа, но опять никуда не попали. Решили сегодня попытать свое счастье», — рассказала туристка из Тюмени Яна.

Длинная очередь желающих посетить Эрмитаж полностью рассосалась ближе к вечеру. Как следует из данных онлайн-веб-камер на портале camrealtime.ru, где в режиме реального времени можно следить, в частности, за ситуацией на Дворцовой площади и у входа в Эрмитаж, сейчас очереди нет.

Эрмитаж – российский государственный музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в Санкт-Петербурге. Входит в число крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он был основан императрицей Екатериной II и начинался с ее частной коллекции. Собрание находилось в дворцовом флигеле — Эрмитаже, который дал название всему музею.

Сегодня главный комплекс Эрмитажа включает Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Также к музею относятся Главный штаб, Музей Императорского фарфорового завода и Меншиковский дворец.

Ранее в Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559609_rnd_5",
    "video_id": "record::a06f184f-ff3e-4373-a3d5-ac78421023ea"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+