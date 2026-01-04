У Эрмитажа выстроилась огромная очередь

В Петербурге к вечеру полностью рассосалась очередь в Эрмитаж

В воскресенье, 4 января, длинная очередь образовалась в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Колонна из туристов и гостей города тянулась до Александрийского столпа, сообщает телеканал 78.ru.

Как заявили каналу очевидцы, подобное наблюдалось 31 декабря и 2 января.

«Мы стояли 31-го, потом 2-го числа, но опять никуда не попали. Решили сегодня попытать свое счастье», — рассказала туристка из Тюмени Яна.

Длинная очередь желающих посетить Эрмитаж полностью рассосалась ближе к вечеру. Как следует из данных онлайн-веб-камер на портале camrealtime.ru, где в режиме реального времени можно следить, в частности, за ситуацией на Дворцовой площади и у входа в Эрмитаж, сейчас очереди нет.

Эрмитаж – российский государственный музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в Санкт-Петербурге. Входит в число крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он был основан императрицей Екатериной II и начинался с ее частной коллекции. Собрание находилось в дворцовом флигеле — Эрмитаже, который дал название всему музею.

Сегодня главный комплекс Эрмитажа включает Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Также к музею относятся Главный штаб, Музей Императорского фарфорового завода и Меншиковский дворец.

Ранее в Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании.