В России предложили увеличить лимит стоимости подарков для учителей

Замсекретаря ОП Гриб назвал допустимым подарок учителю до 10 тысяч рублей
Максимальная стоимость подарка для учителей и врачей должна составлять около 10 тыс. рублей, а не 3 тыс. рублей, как это установлено в действующем законодательстве, заявил в беседе с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, такая сумма более адекватна с учетом цен и инфляции. Гриб пояснил, что, например, в Москве большая коробка качественных конфет и букет цветов обойдутся примерно в эту сумму. Он подчеркнул, что главное в подарке — не его стоимость, а мотив и цель. Праздничные даты, такие как 1 сентября, День учителя или Новый год, предполагают выражение благодарности педагогам и медицинским работникам.

Он также отметил, что суть подарка важнее его формы: подарки вроде бутылки коньяка или виски, по его словам, не предполагают материальной выгоды для получателя, а служат символом благодарности.

В настоящее время, по словам заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко, стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тыс. рублей, иначе он может быть расценен как взятка. Закон не определяет, что такое «подарок», и не ограничивает количество презентов. Таким образом, если класс собирает несколько подарков, каждый из них должен стоить не дороже 3 тыс. рублей, равно как и подарок от всего класса.

Гриб подчеркнул, что деньги педагогам дарить не рекомендуется, а при покупке подарков стоит сохранять чеки для подтверждения стоимости. Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров отметил, что за нарушение ограничений учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по статье 192 Трудового кодекса РФ, включая замечание, выговор или увольнение.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать подарки для коллег.

