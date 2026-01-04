В Госдуме подготовили законопроект о запрете патентов мигрантам с долгами

Депутаты Госдумы планируют после праздников внести законопроект, который запрещает выдачу и продление трудовых патентов иностранцам, не исполняющим решения российских судов, в том числе по долгам. Об этом сообщил ТАСС председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект предусматривает механизм, при котором злостные неплательщики с судебными решениями о задолженности не смогут получить или продлить патент. Инициатива, направленная в правительство, будет внесена в Государственную думу уже в весеннюю сессию.

Нилов пояснил, что мера может стать одним из стимулов для борьбы с долгами у иностранных граждан. Он подчеркнул, что для продления патента должник будет обязан погасить имеющийся долг. В предлагаемых поправках указывалось, что поводом для аннулирования трудового патента может стать любое злостное неисполнение решения российского суда.

В декабре МВД РФ опубликовало проект приказа об обновлении регламента оформления и выдачи патентов, согласно которому иностранцам не будут выдавать патенты при употреблении наркотиков, наличии опасных инфекционных заболеваний или несвоевременном предоставлении документов по результатам медицинского освидетельствования.

