Националиста Королева признали склонным к побегу в колонии

Националист Николай Королев, создатель террористического сообщества «Белая масть» и лидер экстремистской группы «Спас», отбывающий пожизненное наказание, признан в исправительной колонии склонным к побегу. Об этом говорится в материалах суда, доступных РИА Новости.

Согласно документам, на протяжении разных лет Королев был поставлен на учет в колонии как лицо, склонное к побегу, систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, а также как изучающий, пропагандирующий или распространяющий экстремистскую идеологию. Его также признавали потенциально способным к совершению преступлений террористического и экстремистского характера.

Королева приговорили к пожизненному лишению свободы в 2008 году по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Суд приговорил к разным срокам восьмерых обвиняемых, включая пожизненный срок для Королева. Расследование дела позволило пресечь деятельность экстремистской группы «Спас» — неформального шовинистического клуба, которым он руководил. В 2012 году он получил дополнительный приговор по делу о расправе.

В сентябре 2023 года МВД сообщало о задержании лидеров неонацистской группировки «Белая масть» в нескольких регионах страны. Эти лица готовили серию тяжких преступлений, включая действия против интересов государства. По факту деятельности объединения были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Ранее Игоря Гиркина-Стрелкова перестали считать склонным к побегу.