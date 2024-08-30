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Игоря Гиркина-Стрелкова перестали считать склонным к побегу

SHOT: с Игоря Гиркина-Стрелкова сняли статус склонного к побегу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С бывшего главы минобороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) сняли статус склонного к побегу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на его адвоката.

«По состоянию на 30 августа он не состоит на профилактическом учёте как лицо, склонное к побегу», — заявил правозащитник после внепланового визита в колонию.

28 августа жена Стрелкова заявила, что администрация колонии ИК-5 повесила на ее мужа «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Позже управление ФСИН по Кировской области опровергло эту информацию. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Стрелкова задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против Гиркина написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

Ранее Стрелков попросил очки для работы в швейном цеху колонии.

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