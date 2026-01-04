Тетя из-за суеверия подговорила знакомую похитить младенца у родственницы

В Индии женщина похитила у матери новорожденного из-за суеверия его тети

Женщина похитила маленького ребенка у матери в больнице города Дели. Об этом сообщает News Karnataka.

По данным издания, местная жительница, известная как Радха, представилась работницей медучреждения и забрала новорожденного у матери под предлогом вакцинации. Когда выяснилось, что кабинет закрыт, Радха унесла ребенка для «взвешивания».

Поняв, что «сотрудника» не возвращается, мать обратилась в полицию. Выяснилось, что Радху подговорила жена дяди ребенка, которую зовут Суман. После похищения «медработница» передала новорожденного дочери Суман.

После обысков у женщины дома младенца нашли и передали матери. Во время беседы с родственницей выяснилось, что у нее с матерью ребенка был конфликт. Последняя, по мнению Суман, практиковала черную магию.

По данным полиции, это не первый подобный случай. Некоторые люди, похищающие новорожденных, в качестве причины такого поступка называют колдовство. Также похитители в качестве мотивации называют бесплодие или личные обиды.

