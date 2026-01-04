В нижегородском аэропорту экстренно сели следовавшие в Москву и Казань самолеты

В Нижнем Новгороде экстренно посадили самолеты, следовавшие в Москву и Казань

Несколько рейсов, следовавших в российские города, сели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта региона.

По данным представителей воздушной гавани, из-за непогоды в Казани, часть самолетов приземляются в Нижнем Новгороде. В аэропорту уже приземлился один из бортов, следовавший в Казань из Ташкента. Сотрудники авиакомпании работают с клиентами.

Еще два самолета, следовавших в Москву, экстренно приземлились в Нижнем Новгороде. После снятия ограничений один из самолетов вылетел в аэропорт города назначения. В случае со вторым бортом около 70 человек решили добираться в столицу самостоятельно. Других пассажиров разместили в гостиницах.

«В аэропорту установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с питьевой водой, мягкий инвентарь (пуфы, матрасы)», – сообщается в публикации.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями в воздушной гавани и обновлениями на табло.

