Ушла из жизни основательница ростовской кондитерской «Золотой колос»

Ушла из жизни основательница ростовской кондитерской «Золотой колос» Абачараева

Скончалась Нелли Абачараева, руководитель одного из самых известных предприятий Ростова-на-Дону - кондитерской «Золотой колос». Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«Нелли Лазаревна стояла у истоков одного из самых известных предприятий нашего города. Ее трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова», — написал политик.

Скрябин также сообщил, что предпринимательница не раз приходила на помощь как Ростову, так и тем, кто нуждался в поддержке. Она оставила о себе по настоящему светлую и благодарную память, отметил глава городской администрации.

Согласно информации на сайте компании, кондитерская «Золотой колос» считается одной из главных достопримечательностей Южной столицы. Кафе в центре города открылось в 1954 году. В настоящее время компания продолжает производить пирожные и классические торты, которые представлены почти во всех торговых сетях города, области и других регионов Юга России.

