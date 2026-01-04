Размер шрифта
Новости. Общество

Половина россиян ожидают от 2026 года финансовой стабильности

marevgenna/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян ожидают от 2026 года финансовой стабильности. Это показало исследование Fix Price совместно с исследовательским холдингом РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«В целом, новогодние обещания россиян отражают стремление к здоровому образу жизни и личностному развитию, а ожидания от 2026 года в основном связаны с улучшением финансовой ситуации и расширением возможностей для отдыха и путешествий», — комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина.

Половина россиян (50%) надеются на финансовую стабильность, особенно это важно для людей в возрасте от 35 до 44 лет (58%). 35% мечтают о большем количестве путешествий, причем женщины чаще мужчин — 43% против 23%. Спокойствие и предсказуемость ожидают 33%, улучшения здоровья — 31%, позитивных перемен в личной жизни — 25%. Карьерного роста ждут 20%, чаще всего — молодые люди от 18 до 24 лет (33%). Завершения или начала ремонта ожидают 14%.

Большинство россиян — 72% — не ждут изменений в личной жизни в 2026 году. 15% надеются на новые отношения, причем женщины выбирают этот вариант чаще мужчин (18% против 9%). 9% респондентов ждут рождения ребенка, 6% — свадьбы, а 3% — расставания или развода.

В вопросах работы 34% опрошенных довольны своим текущим местом и не планируют перемен. 25% задумываются о смене работы, но пока не делают активных шагов, особенно популярен такой вариант ответа среди людей 35–44 лет (30%). 8% уже активно ищут новое место, а остальные не рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Ранее россияне рассказали, за что не любят Новый год.

