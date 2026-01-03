Размер шрифта
На Урале мужчина на снегоходе врезался в опору моста

В Свердловской области мужчина врезался в мост на снегоходе и не выжил
На реке Исеть под Каменском-Уральским водитель снегохода врезался в опору подвесного моста, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Ura.ru.

По предварительной информации, 52-летний житель Каменска-Уральского, управляя снегоходом «Rotax 600 ACE», двигался по руслу реки. На маршруте в сторону села Рыбниковское он не справился с управлением и врезался в опору моста. Спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что ранее мужчина многократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту происшествия проводится проверка.

До этого в Челябинске пассажир с собакой вылетели из попавшего в ДТП такси. Прихрамывая, пассажир взял пса на руки. Затем из такси вышел еще один пассажир, чтобы поднять вещи. В ГАИ сообщили, что ДТП оформил аварийный комиссар

Ранее в Обнинске автобус с пассажирами протаранил универсал Volkswagen.

