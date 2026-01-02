Размер шрифта
Новости. Общество

В «Единой России» назвали размер МРОТ к 2030 году

Андрей Исаев: повышение МРОТ коснется более 4,5 млн работающих россиян
Мария Девахина/РИА Новости

Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года касается более 4,5 млн работающих граждан, отметил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он добавил, что с 2026 года МРОТ вырастет более чем на 20% (до 27093 рублей), а к 2030 размер МРОТ должен быть установлен не ниже 35 тыс. рублей.

«Партия поставила своей задачей поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека. Чтобы это произошло, мы провели большую работу, «оторвав» от МРОТ все несвязанное с заработной платой, в том числе размеры пеней, штрафов и прочее», — сказал Исаев.

Он отметил, что ранее пропорционально с МРОТ росли и штрафы.

«В 2020 году положение о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, зафиксировали в Конституции РФ. Президент поставил задачу, что МРОТ должен не менее чем на 30% превышать прожиточное минимум трудоспособного человека. Мы последовательно ее реализуем. Неуклонный рост МРОТ на уровень, превышающий инфляцию, — один из залогов реализации этой цели», — заключил Исаев.
 
