В небе над Ленобластью заметили световые столбы

Уникальное природное явление появилось в небе над Ленинградской областью с приходом морозов — световые столбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Астрофотоболото» со ссылкой на пользователей соцсетей, которые начали выкладывать фото с редким явлением.

«Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес. Температура воздуха наблюдалась от -14°C до -22,5°C, что достаточно непривычно и прохладно», — отмечается в сообщении.

Световые столбы местные жители наблюдали в Ленобласти, а также населенных пунктах Гарболово и Вартемяги.

Световые столбы — это оптическое явление, представляющее собой вертикальные полосы света, которые поднимаются вверх или опускаются вниз от источника света.

Это явление создает иллюзию, что свет «вытягивается» в небо. Светящиеся полосы могут быть белыми, желтыми или розовыми. Например, если полоса идет от красного солнца на закате, она тоже будет красной.

Ранее световые столбы можно было наблюдать в Пермском крае.