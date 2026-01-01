Депутат Михаил Романов поздравил петербуржцев с Новым годом

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к горожанам с новогодним поздравлением. В обращении, опубликованном в Telegram-канале парламентария, он подвел итоги 2025 года и пожелал жителям здоровья, добра и успехов в наступающем году.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2026 годом. Светлые новогодние праздники наполняют сердца надеждами на лучшее и дают повод для подведения итогов уходящего года. Мы провожаем Год защитника Отечества и Год восьмидесятилетия Великой Победы», — отметил Романов.

Он подчеркнул, что за год значительно укрепилась обороноспособность государства, а в зоне специальной военной операции российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.

«Гордость за славу русского оружия, память о подвигах героев прошлого и настоящего вдохновили страну на новые свершения и позволили многого добиться», — отметил Романов.

По словам депутата, российская экономика демонстрирует стабильный рост, а Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции как мегаполис XXI века.

«Значительных успехов добился в уходящем году Санкт-Петербург — город на Неве. Он продолжает успешное развитие, наращивает свою ресурсность и развивается как мегаполис XXI века», — добавил он.

Романов напомнил, что 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России.

«От нас, нашего добросовестного труда, нашего согласия и поддержки зависит будущее страны, сохранение ее суверенитета и целостности. Только в единстве мы сможем сберечь наши высокие духовно-нравственные ценности и традиции, направить молодежь по верному пути искреннего служения Родине», — заявил он.

В завершение обращения парламентарий пожелал петербуржцам и их семьям крепкого здоровья, добра, тепла, уюта, успехов во всех делах, а также выразил уверенность в том, что совместные усилия позволят обеспечить безопасность и мир для новых поколений.