Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Депутат Михаил Романов поздравил петербуржцев с Новым годом

Депутат Романов подчеркнул роль единства в новогоднем поздравлении
Telegram-канал «РОМАНОВ Z»

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к горожанам с новогодним поздравлением. В обращении, опубликованном в Telegram-канале парламентария, он подвел итоги 2025 года и пожелал жителям здоровья, добра и успехов в наступающем году.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2026 годом. Светлые новогодние праздники наполняют сердца надеждами на лучшее и дают повод для подведения итогов уходящего года. Мы провожаем Год защитника Отечества и Год восьмидесятилетия Великой Победы», — отметил Романов.

Он подчеркнул, что за год значительно укрепилась обороноспособность государства, а в зоне специальной военной операции российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.

«Гордость за славу русского оружия, память о подвигах героев прошлого и настоящего вдохновили страну на новые свершения и позволили многого добиться», — отметил Романов.

По словам депутата, российская экономика демонстрирует стабильный рост, а Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции как мегаполис XXI века.

«Значительных успехов добился в уходящем году Санкт-Петербург — город на Неве. Он продолжает успешное развитие, наращивает свою ресурсность и развивается как мегаполис XXI века», — добавил он.

Романов напомнил, что 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России.

«От нас, нашего добросовестного труда, нашего согласия и поддержки зависит будущее страны, сохранение ее суверенитета и целостности. Только в единстве мы сможем сберечь наши высокие духовно-нравственные ценности и традиции, направить молодежь по верному пути искреннего служения Родине», — заявил он.

В завершение обращения парламентарий пожелал петербуржцам и их семьям крепкого здоровья, добра, тепла, уюта, успехов во всех делах, а также выразил уверенность в том, что совместные усилия позволят обеспечить безопасность и мир для новых поколений.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+