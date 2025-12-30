Турист получил ножевое ранение, когда завязывал шнурки в центре Нью-Йорка

Турист из Канады был ранен ножом в центре Нью-Йорка

Неизвестный ранил ножом туриста в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает WABC.

Инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, в районе Брайант-парка на Манхэттене.

По словам пострадавшего, он остановился на углу 40-й улицы и Шестой авеню, чтобы завязать шнурки. В этот момент мужчина почувствовал боль в левой ноге, однако не придал этому значения. Вскоре он заметил кровотечение и понял, что кто-то воткнул ему в ногу что-то острое.

Раненого доставили в больницу Бельвью в стабильном состоянии. По данным источников, пострадавшей — 44-летний турист из Канады, посещавший Брайант-парк.

В полиции считают, что нападение на туриста было ничем не спровоцированным. В настоящее время правоохранители все еще работают над составлением описания подозреваемого. Расследование продолжается.

