Специальный представитель президента Дмитриев поучаствовал в акции «Елка желаний»

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в этом году исполнил новогодние мечты троих детей.

«В этом году я снова с радостью присоединился к акции «елка желаний», которая проходит в нашей стране с 2018 года. Новый год — это время, когда можно исполнять желания, делать простые и добрые дела. Мне выпала возможность исполнить мечты сразу трех ребят», — написал он.

По его словам, что четырехлетний Александр получил шведскую стенку с гамаком. «Теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», — отметил Дмитриев.

Двенадцатилетний Тимофей мечтал о SUP-борде. «Пусть впереди будут вода, спорт, уверенность в себе и чувство свободы», — пожелал гендиректор РФПИ.

Семилетний Савва получил спортивный комплекс с турником и кольцами. «Чтобы расти активным, сильным и любознательным», — добавил Дмитриев.

Также он выразил надежду, что у каждого ребенка будет ощущение праздника и вера в исполнение мечтаний.

«Очень хочется, чтобы у каждого ребенка было ощущение праздника и вера в то, что мечты сбываются — особенно под Новый год», — заключил Дмитриев.

Напомним, акция «Елка желаний» ежегодно объединяет тысячи россиян, помогая детям из разных регионов страны получить подарки, которые они не смогли бы получить самостоятельно.