Юрист объяснил, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Человек, которому подарили на Новый год сертификат на товар или услугу, может вернуть за него деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Илья Русяев, отметив, что объявления магазинов о том, что сертификат не подлежит обмену и возврату, — незаконны.

«Подарочный сертификат – это документ, подтверждающий внесение аванса за будущий товар или услугу. Деньги находятся у продавца как предоплата, и у него есть только два законных варианта поведения: либо выдать за эту предоплату товар (оказать услугу), либо вернуть средства. Модная фраза в правилах магазина вроде «сертификат возврату не подлежит, средства не возвращаются» по факту работает ровно до первой претензии, в которой человеку хватает настойчивости сослаться на Закон о защите прав потребителей и статьи о неосновательном обогащении. Если вы не получили ни товар, ни услугу, либо получили их не в полном объеме, удерживать у вас деньги магазин не вправе. Не нашли ничего подходящего, передумали, ассортимент кардинально поменялся, салон красоты закрылся или поднял цены настолько, что сертификат превратился в формальность — во всех этих случаях человек вправе требовать не очередную пластиковую карту, а обычные рубли. Если сертификат использован частично, требовать можно остаток. Популярная уловка «остаток менее N рублей сгорает» в реальности означает не что иное, как попытку оставить у себя небольшое, но очень массовое неосновательное обогащение», — сказал он.

Юрист также добавил, что вернуть деньги за сертификат можно даже после истечения его срока действия.

«Что делать на практике, если деньги возвращать отказываются? Сначала имеет смысл зайти мирным путем: спокойно объяснить, что сертификат — это аванс, что Закон о защите прав потребителей не дает продавцу права удерживать средства без встречного предоставления, сослаться на позицию Роспотребнадзора и Верховного суда. Если нет, следующий шаг – письменная претензия в двух экземплярах с требованием вернуть сумму полностью либо остаток, указанием срока для ответа и ссылками на нормы права. Если после претензии магазин продолжает стоять на своем, подключается Роспотребнадзор и, при необходимости, суд. Здесь у потребителя появляются дополнительные рычаги: не только сама сумма сертификата, но и неустойка за просрочку, компенсация морального вреда, плюс штраф в пользу потребителя за отказ выполнить требования добровольно. Для бизнеса это уже ощутимые издержки, поэтому многие компании предпочитают вернуть деньги на досудебном этапе, как только видят, что человек ориентируется в своих правах и готов идти до конца», — пояснил эксперт.

По словам Русяева, если человек получил сертификат бесплатно — в качестве бонуса или как часть рекламной акции — требовать возврата средств он не может, однако все еще имеет право на качественный товар.

«У вас по-прежнему сохраняются все привычные права на качественный товар и надлежащее оказание услуги. Если по такому сертификату продан брак или просрочка, вы вправе действовать так же, как при обычной покупке, и требовать либо замену, либо возврат уже фактически оплаченной части стоимости», — заключил он.

Ранее юрист объяснил, нужно ли платить за случайно разбитый товар в магазине.