Новости. Общество

Мужчина подавился и задохнулся во время рождественского ужина

Metro: в Италии мужчина задохнулся во время рождественского ужина с семьей
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Италии подавился и задохнулся во время рождественского ужина, пишет Metro.

В Сеттимо-Торинезе на севере Италии 47-летний Джованни Лопес скончался от удушья во время рождественского ужина с семьей. Инцидент произошел в канун Рождества, когда мужчина ел традиционный итальянский рождественский хлеб — панеттоне.

По данным местных СМИ, Лопес потерял сознание после того, как кусочек панеттоне попал в дыхательные пути. Родственники попытались оказать первую помощь и вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Следствие установило, что причиной удушья стал не сам хлеб, а кусочек засахаренного фрукта, входящий в его состав. Судмедэксперт подтвердил смерть от удушья, классифицировав произошедшее как несчастный случай.

Ранее в США мать выстрелила в сына за «неуважение» во время рождественского ужина.

