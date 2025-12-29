В США мать выстрелила сыну в ногу за «неуважение» во время ужина

В США мать выстрелила в сына за «неуважение» во время рождественского ужина, пишет Complex.

Как пишут СМИ, 50-летняя Розита Лаветт Смит отправилась вместе с сыном в ресторан Red Rooster, чтобы отпраздновать Рождество. Семейное застолье началось с напряжения: во время бранча Смит обвинила сына в неуважительном отношении к ней и другим родственникам.

Когда они вышли из ресторана и сели в автомобиль Смит, спор продолжился. В какой-то момент сын открыл дверь и вышел на парковку, не желая больше оставаться в машине. Смит последовала за ним. По материалам следствия, именно тогда произошел выстрел — женщина попала сыну в левое бедро. Когда полиция прибыла на место, мужчина уже лежал на земле, истекая кровью.

Сотрудники пожарной службы оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу Джексон Мемориал. Его состояние было признано стабильным. Сама Смит покинула место происшествия, но позже ее задержали офицеры подразделения по делам домашнего насилия.

Во время допроса Смит утверждала, что действовала из соображений самообороны. По ее словам, сын угрожал ей, отказавшись выйти из автомобиля, а ранее его поведение уже заставляло ее опасаться за свою безопасность. Однако, оказавшись в больнице, пострадавший сообщил полиции, что именно мать выстрелила в него.

На данный момент американка находится под стражей, ожидая решения суда.

