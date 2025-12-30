Минобороны Литвы заявило о подготовке мостов к размещению взрывчатки

Литва начала усиливать укрепления на границе с Белоруссией и Россией

На мостах на границе Литвы с Белоруссией и Россией появились конструкции для взрывчатки. Об этом сообщает LRT.

По информации журналистов, также были оборудованы несколько десятков пунктов для хранения противотанковых заграждений и выкапываются траншеи.

LRT со ссылкой на военных сообщает, что эти меры являются частью создания Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. По данным военного ведомства, мосты оснащаются специальными инженерными конструкциями, позволяющими, при необходимости, разместить взрывчатые устройства.

Как уточнили в Министерстве обороны Литвы, выбор мостов и прилегающих дорог определяется с учётом природных препятствий и их стратегического значения в общей системе национальной обороны.

Кроме того, Минобороны отметило, что в приграничных районах уже оборудованы десятки пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Параллельно ведётся углубление ирригационных каналов, которые в дальнейшем будут использоваться как траншеи и дополнительные противотанковые барьеры.

Ранее Латвия закончила строить забор на границе с Россией.