Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россияне обогнули Землю 158 тысяч раз за год

«Туту»: в 2025 году россияне выпили почти четыре миллиона литров чая в поездах
Shutterstock

В 2025 году россияне на автобусе, поезде и самолете обогнули планету 158 тысяч раз, при этом расстояние от Земли до Луны и обратно пассажиры пролетели восемь тысяч раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе путешествий «Туту».

«В это расстояние вошли почти два миллиарда километров на автобусе — это почти три тысячи человеко-лет. Самыми популярными маршрутами туда-обратно оказались Ростов-на-Дону — Москва, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Петербург — Москва. На поезде пассажиры проехали 19 тысяч часов, чаще всего в плацкарте (63%), купе (28%), сидячем (8%) и люксе (1%). Самой длинной в уходящем году оказалась поездка из Москвы во Владивосток: она длилась 167 часов», — подсчитали аналитики «Туту».

В сервисе путешествий также рассказали, что почти 70 тысяч пассажиров встретили день рождения в пути. Больше половины праздник провели в поезде (57%), остальные в автобусе (34%) и самолете (9%).

«Самым привлекательными городами для празднования были столицы: Москва (18%) и Санкт-Петербург (10%). После Краснодар, Сочи (оба по 3%), Ростов-на-Дону, Адлер, Екатеринбург (по 2%). В 2025 году россияне в общей сложности два года и два месяца путешествовали на поездах и выпили почти четыре миллиона литров чая из кружек с классическими подстаканниками. Любовь к стуку колес и тихому отдыху не угасает, о чем говорит растущее число», — добавили в «Туту».

Ранее в сервисе путешествий рассказали, куда стали чаще летать обеспеченные россияне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534919_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+