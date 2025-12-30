Россияне обогнули Землю 158 тысяч раз за год

«Туту»: в 2025 году россияне выпили почти четыре миллиона литров чая в поездах

В 2025 году россияне на автобусе, поезде и самолете обогнули планету 158 тысяч раз, при этом расстояние от Земли до Луны и обратно пассажиры пролетели восемь тысяч раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе путешествий «Туту».

«В это расстояние вошли почти два миллиарда километров на автобусе — это почти три тысячи человеко-лет. Самыми популярными маршрутами туда-обратно оказались Ростов-на-Дону — Москва, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Петербург — Москва. На поезде пассажиры проехали 19 тысяч часов, чаще всего в плацкарте (63%), купе (28%), сидячем (8%) и люксе (1%). Самой длинной в уходящем году оказалась поездка из Москвы во Владивосток: она длилась 167 часов», — подсчитали аналитики «Туту».

В сервисе путешествий также рассказали, что почти 70 тысяч пассажиров встретили день рождения в пути. Больше половины праздник провели в поезде (57%), остальные в автобусе (34%) и самолете (9%).

«Самым привлекательными городами для празднования были столицы: Москва (18%) и Санкт-Петербург (10%). После Краснодар, Сочи (оба по 3%), Ростов-на-Дону, Адлер, Екатеринбург (по 2%). В 2025 году россияне в общей сложности два года и два месяца путешествовали на поездах и выпили почти четыре миллиона литров чая из кружек с классическими подстаканниками. Любовь к стуку колес и тихому отдыху не угасает, о чем говорит растущее число», — добавили в «Туту».

