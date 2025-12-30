Размер шрифта
Тела двух жертв богородского маньяка нашли благодаря его девятилетнему сыну

В Подмосковье благодаря сыну богородского маньяка нашли тела двух его жертв 
В Подмосковье благодаря девятилетнему сыну богородского маньяка Дмитрия Артамошина удалось найти тела двух его жертв. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Ключевую информацию, указавшую на места захоронений, удалось получить от малолетнего сына обвиняемого с помощью психологов и криминалистов, рассказали следователи. Тело одной из девушек было найдено в компостной яме на глубине двух метров, второй — в колодце на участке. Проводятся все необходимые экспертизы и следственные действия.

До этого сообщалось, что тела девушек, Марии Власовой и Алены Болотовой, нашли еще 27 декабря. Предполагаемый маньяк Артамошин подыскивал в интернете нянь для своего девятилетнего сына, заводил с ними отношения, а затем девушки бесследно исчезали. При этом у подозреваемого была жена, которая, по словам родственников, была вынуждена прятаться от мужчины, опасаясь за свою жизнь.

Ранее стало известно, что Артамошин является фанатом хорроров про серийных убийц.
