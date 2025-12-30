Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Мужчина избил знакомых арматурой после ссоры в Ленобласти

В Ленобласти мужчина избил знакомых арматурой во время ссоры
 Global Look Press

В Ленинградской области мужчина попал в реанимацию после избиения арматурой во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря у дома №2 на Ленинградском шоссе. Предварительно, 22-летний мужчина вызвал для разговора своих знакомых, чтобы урегулировать возникший между ними конфликт. Вскоре ссора переросла в драку — в ходе потасовки мужчина поднял с земли арматуру и избил ею своих оппонентов, а затем скрылся с места преступления.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 20-летнюю местную жительницу и ее 21-летнего знакомого с травмами. Обоих госпитализировали в больницу. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили в удовлетворительном состоянии, а у мужчины диагностировали тяжелую травму головы, он находится в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого местного жителя на Никольской улице и доставили его в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предполагаемому злоумышленнику планируют избрать меру пресечения.

Ранее в Петербурге 15-летнего мальчика жестоко избили в школе за аватарку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534181_rnd_5",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+