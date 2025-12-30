Мужчина избил знакомых арматурой после ссоры в Ленобласти

В Ленобласти мужчина избил знакомых арматурой во время ссоры

В Ленинградской области мужчина попал в реанимацию после избиения арматурой во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря у дома №2 на Ленинградском шоссе. Предварительно, 22-летний мужчина вызвал для разговора своих знакомых, чтобы урегулировать возникший между ними конфликт. Вскоре ссора переросла в драку — в ходе потасовки мужчина поднял с земли арматуру и избил ею своих оппонентов, а затем скрылся с места преступления.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 20-летнюю местную жительницу и ее 21-летнего знакомого с травмами. Обоих госпитализировали в больницу. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили в удовлетворительном состоянии, а у мужчины диагностировали тяжелую травму головы, он находится в реанимации.

Правоохранители задержали подозреваемого местного жителя на Никольской улице и доставили его в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предполагаемому злоумышленнику планируют избрать меру пресечения.

