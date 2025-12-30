Размер шрифта
Московский блогер держит дома львенка

112: блогер Шенино держит львенка дома в Красногорске 
Московский блогер Эсам Шенино держит львенка у себя дома в Красногорске. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«На этот раз хищника содержат в элитном ЖК «Art» в Красногорске. Его хозяин, Эсам Шенино, ездит на Bentley и Hamann, является поклонником гоночных турниров, коллекционирует часы Rolex», — сказано в посте.

По данным журналистов, с животным играет семья блогера. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что хозяин возит питомца с собой в машине на переднем сидении. Других подробностей о содержании хищника не сообщается.

До этого у 22-летнего блогера из Москвы Дмитрия Котова забрали львенка, которого он содержал в своей квартире в «Москве-Сити». Животному диагностировали вирусную лейкемию, а также переломы позвоночника, хвоста и трех лап. За его жизнь борются ветеринары. Блогер не раз показывал львенка в своих видео: кормил едой из ресторанов, катал на Rolls-Royce и снимал, как убирает за своим питомцем пачкой пятитысячных купюр.

Ранее китайский ресторан обвинили в эксплуатации животных из-за услуги обнимашек львят.
