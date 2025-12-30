СМИ: советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы

Советника гендиректора HeadHunter Виталия Терентьева выписали из больницы после липосакции, в результате которой он на время впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«46-летний Виталий Терентьев провел в стационаре девять дней, четыре из них — в реанимации. По информации Mash, у него остановилось сердце, врачи смогли его реанимировать», — говорится в посте.

Из него также следует, что это могла быть реакция на наркоз.

До этого 21-летняя модель из Москвы не выжила после того, как внезапно впала в кому. Инцидент произошел весной, но известно об этом стало только в декабре. Девушка по имени Алина находилась на станции метро «Пражская», когда внезапно потеряла сознание.

Несмотря на все усилия, спасти пострадавшую не смогли. Позже брат-близнец девушки сообщил эту новость в социальных сетях. По мнению молодого человека, причиной произошедшего стали запрещенные вещества, которыми друзья угощали Алину.

Ранее 22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приема таблеток для похудения.