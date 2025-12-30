Врач назвал напитки, которые ухудшат пищеварение в новогодние праздники

Неправильный выбор напитков в новогодние праздники может усилить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, алкоголь, сладкие лимонады и ледяные коктейли раздражают слизистую желудка и усиливают воспалительные процессы. Врач посоветовал отдавать предпочтение теплым или умеренно охлажденным напиткам без сахара.

«Зеленый чай с лимоном и имбирем богат антиоксидантами и снижает воспаление слизистой. Травяные отвары улучшают желчеотделение и уменьшают вздутие, а ферментированные напитки поддерживают баланс кишечной микрофлоры», — сказал Белоусов.

При этом даже полезные напитки могут навредить здоровью, поэтому важно пить их в ограниченных количествах и внимательно следить за реакцией организма, заключил он.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что не стоит смешивать дистиллированные напитки (водка, виски, коньяк) и те, что получены методом брожения (вино, пиво, сидр).

