Роспотребнадзор начал расследование после публикации о некачественном напитке

Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка Aloe Vera. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там заявили, что по поручению центрального аппарата Роспотребнадзора управление ведомства по Москве незамедлительно начало расследование после публикации в Telegram-канале Mash информации о том, что в сетевом магазине «Магнит» в Новой Москве продается негазированный напиток Aloe Vera, который, предположительно, содержит техническую жидкость и представляет угрозу для здоровья граждан. В рамках проверки были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сети магазинов «Магнит» было выдано предписание о приостановке продажи всей партии напитка Aloe Vera, поставленной в магазины. Юридическое лицо оказывает содействие в проведении проверочных мероприятий до получения результатов экспертизы.

Кроме того, в целях предотвращения оборота потенциально опасного напитка ведомство приняло срочные меры по приостановке его реализации в розничных точках с использованием государственной системы маркировки «Честный знак».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что могут остановить продажу опасной продукции «одним кликом».