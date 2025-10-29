На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи грабитель похитил у прохожего смартфон и оставил ему свой паспорт

УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи задержали грабителя, который оставил на месте преступления куртку с паспортом. Об этом сообщили в полиции города.

Задержанным оказался 23-летний уроженец Санкт-Петербурга. По данным ведомства, он совершил серию грабежей и в двух случаях оставлял личные вещи на месте преступления.

Сначала он похитил из торгового павильона ноутбук за 100 тыс. рублей, но обронил пр этом собственный мобильный телефон.

Далее гость города сдал похищенное в ломбард и выхватил посреди улицы телефон у прохожего. Тот пытался самостоятельно задержать преступника, но злоумышленник в итоге скрылся, выскользнув из куртки, в которой лежал его паспорт.

Мужчина сдал вещественные доказательства в полицию, и молодого человека задержали в кратчайшие сроки. Выяснилось, что за несколько дней до этого он успел совершить квартирную кражу. Общий ущерб превысил 330 тыс. рублей. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее няня-дзюдоистка обезвредила мужчину, который пытался ограбить ее при ребенке.

