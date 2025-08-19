На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок случайно отравил четырехлетнего брата «коктейлем» из бытовой химии

В Норильске четырехлетний мальчик отравился смесью бытовой химии
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае устанавливаются обстоятельства отравления малолетнего бытовой химией, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В городскую больницу Норильска был доставлен четырехлетний мальчик с признаками отравления. Как установили полицейские, пострадавший играл с восьмилетним братом. Школьник приготовил смесь бытовой химии, чтобы провести опыт.

«Коктейль» случайно выпил его младший брат. Известно, что дети находились под присмотром родственницы, подробности о состоянии пострадавшего ребенка неизвестны, семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Красносельском районе Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением бытовой химией. Двухлетняя девочка по недосмотру родителей отравилась жидким чистящим средством. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, на учете не состоит. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

Ранее петербургская школьница попала в больницу, отравившись таблетками, которыми ее угостили.

