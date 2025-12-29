Выставка Никаса Сафронова откроется в Мумбаи

В Мумбаи (Индия) при поддержке «Роснефти» откроется выставка народного художника России Никаса Сафронова Dream Vision. Об этом сообщается на сайте компании.

Экспозиция работает в Национальной галерее современного искусства (National Gallery of Modern Art) с 30 декабря по 15 января и доступна всем желающим.

Выставка стала продолжением масштабного проекта культурной дипломатии, начавшегося в декабре в Нью-Дели, где за две недели выставку посетили 560 тыс. человек.

«Нью-Дели подарил нам рекорд, который войдет в мою личную историю. Но надеюсь, что это был старт чего-то большего. Если Нью-Дели — в первую очередь деловой, то в Мумбаи особая аура: тут очень много галерей и музеев, в этом городе пульсирует творчество, кино и мода, а местные течения авангардного искусства известны за пределами страны. Я думаю, здесь другая публика, более искушенная», — отметил Сафронов.

Художник назвал выставку совместным с «Роснефтью» новогодним подарком Индии.

«Каждый ее элемент продуман для диалога со зрителем. Надеюсь, в Мумбаи у нас тоже получится этот диалог, он будет вызывать не меньший интерес, чем у делийского зрителя, а то и больший», — добавил художник.

В Мумбаи представлены 45 работ, отражающих ключевые этапы творчества Сафронова — от классической живописи и символизма до авторского направления Dream Vision. На входе посетителей встречает иммерсивное пространство с LED-экранами, создающими эффект перехода в мир образов.

Особое внимание уделено синтезу русских и индийских мотивов: в работах использованы элементы гжели, хохломы и палеха в сочетании с индийской мифологией и архитектурой. Специально для галереи Сафронов создал инсталляцию в виде пятисотметровой индуистской мандалы, развернутой под куполом здания.

Для усиления восприятия на выставке используются современные технологии: свет, звук, цифровые решения и живопись образуют единое художественное пространство.