Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Выставка Никаса Сафронова откроется в Мумбаи

Экспозиция Dream Vision в Мумбаи объединит русскую живопись и индийскую мандалу
Пресс-служба «Роснефти»

В Мумбаи (Индия) при поддержке «Роснефти» откроется выставка народного художника России Никаса Сафронова Dream Vision. Об этом сообщается на сайте компании.

Экспозиция работает в Национальной галерее современного искусства (National Gallery of Modern Art) с 30 декабря по 15 января и доступна всем желающим.

Выставка стала продолжением масштабного проекта культурной дипломатии, начавшегося в декабре в Нью-Дели, где за две недели выставку посетили 560 тыс. человек.

«Нью-Дели подарил нам рекорд, который войдет в мою личную историю. Но надеюсь, что это был старт чего-то большего. Если Нью-Дели — в первую очередь деловой, то в Мумбаи особая аура: тут очень много галерей и музеев, в этом городе пульсирует творчество, кино и мода, а местные течения авангардного искусства известны за пределами страны. Я думаю, здесь другая публика, более искушенная», — отметил Сафронов.

Художник назвал выставку совместным с «Роснефтью» новогодним подарком Индии.

«Каждый ее элемент продуман для диалога со зрителем. Надеюсь, в Мумбаи у нас тоже получится этот диалог, он будет вызывать не меньший интерес, чем у делийского зрителя, а то и больший», — добавил художник.

В Мумбаи представлены 45 работ, отражающих ключевые этапы творчества Сафронова — от классической живописи и символизма до авторского направления Dream Vision. На входе посетителей встречает иммерсивное пространство с LED-экранами, создающими эффект перехода в мир образов.

Особое внимание уделено синтезу русских и индийских мотивов: в работах использованы элементы гжели, хохломы и палеха в сочетании с индийской мифологией и архитектурой. Специально для галереи Сафронов создал инсталляцию в виде пятисотметровой индуистской мандалы, развернутой под куполом здания.

Для усиления восприятия на выставке используются современные технологии: свет, звук, цифровые решения и живопись образуют единое художественное пространство.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+