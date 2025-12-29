В Ленобласти с 1 января введут выплаты на жилье семьям погибших в СВО

В Ленинградской области с января 2026 года будет реализована новая мера социальной поддержки, направленная на улучшение жилищных условий участников специальной военной операции, получивших инвалидность, и членов семей погибших бойцов. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Дрозденко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно новой инициативе, военнослужащие, получившие инвалидность в ходе СВО, и семьи павших героев из Ленинградской области смогут получить финансовую помощь для приобретения или строительства жилья, исходя из его рыночной стоимости, либо компенсацию на капитальный ремонт имеющегося дома.

Как уточнил Дрозденко, для получения выплаты на жилье необходимо быть официально признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Заявления начнут приниматься с января 2026 года в районных или окружных администрациях. Приобрести недвижимость можно будет в любом населенном пункте Ленинградской области.

Размер субсидии на покупку или строительство жилья будет рассчитываться исходя из нормативов жилой площади: 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех и более человек. Расчет производится по средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионе. На первый квартал 2026 года эта сумма установлена в размере 153 632 рубля за квадратный метр.

Губернатор также отметил, что для семей, которые не нуждаются в расширении жилплощади, предусмотрена возможность получить компенсацию на капитальный ремонт дома. Эта выплата составит 482 тысячи рублей на одного человека или 610 тысяч рублей для семьи из двух и более человек.

