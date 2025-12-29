Архиепископ Савва назвал 2025 год временем прорастания русского православного самосознания

Изменения в закон «О Государственном гербе Российской Федерации», которые закрепляют наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ, стали символическим «венцом» завершения 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил архиепископ Зеленоградский Савва.

«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», — цитирует архиепископ текст указа.

Он подчеркнул, что подобное решение стало возможным благодаря последовательному утверждению православного измерения в общественной жизни.

«Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина», — подчеркнул архиепископ.

При это архиепископ Савва связал принятие указа с рядом общественных явлений.

«Через общественную борьбу русского православного человека с крестоповалом, через волну возмущения от затирания символов истории России и Православия на банкнотах. Через Общемосковский крестный ход, явивший, что точка сборки русского человека — это Православная Церковь… Через ежедневный труд русских людей и общественных движений. Через ратный труд военных священников на фронте. Именно через такое наше единство», — написал он.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите.

Также священнослужитель вспомнил высказывание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия «многонациональная и многоконфессиональная». И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше отечество в безнациональное и бесконфессиональное», — отмечал он.