Новости. Общество

В России начнут маркировать спецодежду

С 1 марта 2026 года в России начнут маркировать спецодежду и униформу
Минюст России

Маркировка специальной одежды и униформы станет обязательной с 1 марта 2026 года. Соответствующий документ подписан, передает ТАСС.

Таким образом, правительство России расширяет перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак».

Под обязательную маркировку попадают спасательные жилеты, спасательные пояса, производственная спецодежда, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкая защитная одежда, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей, и другие изделия.

Для продавцов, импортеров и производителей будет установлен переходный период до 31 июля 2026 года, когда им будет разрешен оборот и вывод из оборота немаркированных товаров. В период с 1 августа по 30 ноября 2026 года разрешено будет только хранение и транспортировка остатков немаркированных товаров.

Ранее Роспотребнадзор поддержал маркировку «18+» на конфетах с алкоголем.

