На Алтае стартовал проект «Манжерок — детям Героев!»

В республике Алтай в преддверии Нового года стартовал социальный проект «Манжерок — детям Героев!», инициированный всесезонным курортом Сбера. Инициатива объединила почти 900 детей, проживающих в республике и потерявших отцов — участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что проект направлен на поддержку детей, переживших утрату, а также на организацию для них праздничных мероприятий. В рамках инициативы курорт «Манжерок» провел масштабный праздник с развлекательной программой и вручением подарков.

«Мы понимаем свою социальную ответственность и хотим, чтобы каждый ребенок накануне Нового года чувствовал, что он не забыт, что о нем помнят и его окружают заботой», — отметил глава всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Дети стали первыми гостями семейного парка приключений «Дримвуд». Более 500 участников приняли участие в интерактивной программе, которая включала посещение резиденции Деда Мороза, флешмобы, подвижные игры на свежем воздухе и встречи с новогодними персонажами.

Герой России Амыр Аргамаков отметил, что в мероприятии приняли участие дети из разных районов региона, а также подчеркнул значимость участия бизнеса в поддержке семей.

В свою очередь, первый заместитель председателя правительства республики Алтай Эжер Малчинов сообщил, что проект охватил детей из всех населенных пунктов региона, включая отдаленные территории.

В завершение мероприятия детям вручили новогодние подарки: каждый получил планшет, умную колонку Sber, развивающий конструктор и мягкую игрушку.

Сообщается, что дети из отдаленных районов республики Алтай, не имевшие возможности принять участие в мероприятии, получат свои подарки до Нового года.