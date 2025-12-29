Россиян предупредили об опасности игры в «Тайного Санту»

Играть в «Тайного Санту» с малознакомыми, случайными людьми по переписке – крайне опасно. Это безобидное развлечение может закончиться серьезной атакой со стороны мошенников и кураторов-террористов, предупредил в беседе с радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

В качестве подарка пользователь, желающий поиграть, может направить незнакомцу деньги. Это может привести к тому, что вскоре ему начнут звонить, угрожая уголовным делом за финансирование терроризма, ВСУ и запрещенных организаций, привел пример Бедеров.

«Затем начнут вымогать крупные суммы под угрозой уголовного дела либо принуждать поджигать полицейские участки и релейные шкафы», – предупредил киберэксперт, призвав соблюдать осторожность и избегать таких игр с незнакомцами.

До этого Бедеров также предупредил, что мошенники в преддверии праздников стали активно внедрять новые схемы обмана россиян, связанные с подарочными картами. Он призвал сохранять все чеки, чтобы в случае необходимости доказать свое право на покупку карты, не вступать в беседы с неизвестными пользователями и ни в коем случае не переходить по присланным ссылкам. Кроме того, установка программ, которые предлагают незнакомцы под различными предлогами, может привести к тому, что аферисты завладеют доступом к устройству своей жертвы, заключил Бедеров.

Ранее стало известно, что россияне массово блокируют звонки курьеров, считая их мошенниками.