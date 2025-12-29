В Ставропольском крае пресекли деятельность вербовщика террористов

В Ставропольском крае пресечена вербовочная деятельность иностранца. Об этом сообщила пресс-служба краевого УФСБ России. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность выходца из Средней Азии. Как установили правоохранители, иностранец, придерживающийся радикальной исламистской идеологии, предпринимал попытки вовлечь в ряды международной террористической организации жителя Кисловодска.

Вербовщик апеллировал к религиозным чувствам ставропольца, пытаясь убедить его в необходимости солидарности и совместной борьбы под флагом запрещенной в России организации. Следствием установлено, что обвиняемый не только склонял к членству в террористическом сообществе, но и планировал осуществление от его имени преступных актов.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По решению суда фигурант дела взят под стражу и помещен в следственный изолятор.

