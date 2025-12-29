Пара подала в суд на бизнесмена после того, как он въехал в их дом на суперкаре McLaren

Пара в Англии требует с водителя спорткара £250 тыс. за разрушенный дом

Супружеская пара подала гражданский иск против 28-летнего бизнесмена Закари Хокинга после того, как он врезался на спортивном автомобиле McLaren 570GT в их дом, причинив общий ущерб, оцененный в £250 тысяч, пишет Daily Mail.

По данным следствия, Хокинг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью около 150 км/ч — втрое выше разрешенного лимита. Потеряв управление, он сначала столкнулся с уличным фонарем, после чего автомобиль пробил стену дома, в котором спали Мэнди и Дэвид Уизерс.

В результате столкновения произошел пожар, уничтоживший транспортное средство и повредивший имущество внутри дома. Пара сообщила, что лишилась практически всех вещей, включая припаркованный рядом личный автомобиль. На время восстановления жилья супругам пришлось покинуть дом на 14 месяцев.

Сам Закари получил тяжелые травмы и был выброшен из автомобиля вместе с сиденьем. Его пассажир также пострадал и был освобожден спасателями с помощью специнструментов. В ноябре Коронный суд Престона приговорил Хокинга к 28 месяцам лишения свободы за опасное вождение. Суд также лишил его водительских прав сроком на 74 месяца.

Судья Пол Ходжкинсон заявил, что действия Хокинга нанесли супругам существенный вред, отметив эмоциональные и финансовые последствия произошедшего. По словам судьи, потерпевшие оба страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Несмотря на приговор по уголовному делу, мистер и миссис Уизерс намерены взыскать компенсацию через гражданский суд.

Ранее мужчина рассказал, что 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки.