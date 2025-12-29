Размер шрифта
Правительство РФ повысит эффективность исполнения алиментных обязательств

Голикова: в России повысят эффективность исполнения алиментных обязательств
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Правительство России будет работать над повышением эффективности исполнения алиментных обязательств. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает пресс-служба правительства.

«Будем работать над повышением эффективности исполнения алиментных обязательств и развитием семейной медиации в целях сохранения семьи, обеспечения равных прав обоих родителей на воспитание детей», — сказала она.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов до этого предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более и детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший имитирует финансовую несостоятельность.

