Охранник из Тамбовской области стал мультимиллионером, дважды выиграв в лотерею

РИА Новости: житель Тамбовской области за два месяца выиграл в лотерею 70 млн
Житель Тамбовской области за два месяца дважды выиграл в лотерею, получив в общей сложности 70 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Столото».

Как уточнили в компании, в декабре мужчина по имени Алексей стал обладателем суперприза в 60 млн рублей. При этом месяцем ранее он выиграл 10 млн рублей в моментальной лотерее с билетом того же дизайна. Оба выигрышных билета были приобретены в одной и той же торговой точке.

Сам победитель рассказал, что незадолго до выигрышей слышал прогноз о том, что его знаку зодиака будет сопутствовать удача в наступающем году. По его словам, формально выигрыш был получен в 2025 году, однако распоряжаться средствами он планирует уже в 2026 году, рассчитывая начать год с приятных эмоций.

По данным оператора «Национальная Лотерея», с января по ноябрь в России появилось 883 лотерейных миллионера. Больше всего победителей зафиксировано в Московской области — 34 человека, а самый крупный средний выигрыш отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе, где он составил почти 38 млн рублей.

Ранее россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей.

