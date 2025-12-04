На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае олень зашел в класс и начал есть экзаменационные работы

В Китае олень съел экзаменационные работы школьников и попал на видео
В одной из школ китайской провинции Сычуань учебный процесс был неожиданно прерван оленем, зашедшим в класс. Осмотревшись, животное принялось жевать стопку экзаменационных работ, оставленных на столе, пишет Daily Mail.

Как сообщает администрация школы, олень живет в кампусе, обладает кротким нравом и пользуется любовью учеников, которые часто его кормят и фотографируются с ним. Именно поэтому его свободному перемещению по территории ранее не препятствовали.

По версии специалистов, олень мог принять бумагу за часть своего рациона из-за растительных волокон, а чувствовал он себя в классе уверенно благодаря привычной обстановке. После случившегося школа планирует пересмотреть правила содержания животных на территории.

Эксперты по дикой природе, комментируя ситуацию, напомнили, что даже самым ручным животным необходимо определять ограниченные зоны активности. Резкий звук или движение в классе могут испугать их, создав риск как для учащихся, так и для самого животного.

Ранее один из оленей Санта-Клауса сбежал с рождественского мероприятия в Англии.

