«Единая Россия» способствовала повышению уровня газификации в стране

Свыше 1 млн домовладений в РФ подключили к газу по программе «Единой России»
По программе социальной догазификации «Единой России» и «Газпром межрегионгаза» более 1,1 миллиона домовладений в стране подключены к газу. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Инициатива запущена партией в 2021 года после соответствующего распоряжения президента России Владимира Путина. Для ее развития политическая сила разработала законопроект, предусматривающий бесплатное подведение газа к границам домовладений.

Также «Единая Россия» способствовала включению в круг получателей поддержки на приобретение газового оборудования и оплату работ по его подключению участников спецоперации.

Кроме того, партия предложила установить единые, стандартизированные цены на минимальный набор газового оборудования для определенных категорий граждан.

В начале декабря 2022 года программа социальной догазификации стала бессрочной и была расширена за счет включения социальных объектов, в том числе детских садов и больниц, а также садоводческих некоммерческих товариществ.

«Это не просто инфраструктурный проект — это важный инструмент, который партия использует, чтобы менять повседневную жизнь людей к лучшему», — подчеркнул Якушев.

Он добавил, что догазификация позволяет семьям, особенно в сельской местности и небольших населенных пунктах, получить доступ к безопасному и экономичному источнику энергии.

Политтехнолог Дмитрий Орлов отметил, что программа социальной догазификации является масштабным проектом, который «Единая Россия» последовательно реализует уже несколько лет.

Кроме того, по словам Якушева, сейчас проект приобретает еще большее значение, так как играет ключевую роль в социально-экономическом развитии регионов, а также напрямую улучшает качество социнфраструктуры.

По инициативе и при поддержке «Единой России» приняты законодательные решения, направленные на упрощение всех процедур, связанных с подачей заявок на подключение к газовым сетям и осуществлением технического присоединения частных домовладений к газу.
 
