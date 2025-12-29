«Дороже нефти и газа»: филолог раскрыл феномен Сергея Есенина

Великий русский поэт Сергей Есенин – это один из столпов национальной литературы, который стоит в одном ряду с Александром Пушкиным и Владимиром Высоцким. За хрестоматийным образом «юноши в косоворотке» скрывается более сложная натура, а причина всеобщей любви к его творчеству заключается в его умении выразить трагедии целой эпохи, заявил в беседе с «Радио 1» руководитель кафедры русской словесности областного технолицея им.Долгих, кандидат филологических наук, лауреат конкурса «Учитель года 2023» Андрей Жорбин.

«Когда мы говорим, что Овечкина в хоккее вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным, — привел пример филолог. — Во-первых, сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. То есть смена технологического уклада, уход от аграрной России к России индустриальной, всё это выражено у Есенина».

Особенно Жорбин призвал обратить внимание на поздний период творчества поэта с 1923 года, отметив, что в этот период он внес неоценимый вклад в фонд русской классики. При этом остается неразрешенной загадка гибели Есенина, а сам контекст той эпохи создает почву для размышлений, напомнил специалист. Говоря об этом, он отметил, что в то время поэт столкнулся с колоссальной эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, пребывая в постоянном напряжении и творческом кризисе.

Для современных школьников творчество поэта остается актуальным – он стал не только элементом русского культурного кода, но и национальным символом, убежден филолог.

«Поэзия Есенина – это то, что дороже нефти, то, что дороже газа. И если мы сумеем не обесценить ее в информационно-технологическую нашу эпоху, значит, мы можем смело говорить о своем культурном суверенитете», — подчеркнул Жорбин.

Он призвал педагогов помочь каждому школьнику постараться найти в творчестве Есенина стихи, которые им отзовутся, добавив, что это и есть успех настоящей работы учителя.

Напомним, в этом году отмечается 130 лет со дня рождения Сергея Есенина. Он родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии и вошел в историю литературы как певец русской природы и русской души, с трагической судьбой, ярким темпераментом и страстной натурой.

