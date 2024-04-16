Мальчик не смог выплыть из джакузи в московском фитнес-клубе и попал в больницу

В Москве 12-летний мальчик не смог самостоятельно выплыть из джакузи в фитнес-клубе и попал в больницу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на западе столицы в фитнес-клубе на улице Федосьино. Предварительно, находившийся в джакузи ребенок ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться.

После этого мальчика доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в столичной прокуратуре.

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