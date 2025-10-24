На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о многоступенчатой афере с угрозами уголовного преследования

Эксперт Бийчук: мошенники пугают россиян уголовной статьей ради выкупа
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в России начали применять новую схему вымогательства, основанную на запугивании уголовной ответственностью за «раскрытие своих данных». Об этом сообщил ТАСС директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

По его словам, мошенническая многоступенчатая схема стартует с звонка от имени якобы сотрудника пенсионного фонда, который просит назвать паспортные данные «для сверки». На следующий день злоумышленники выходят на связь уже под видом «правоохранителей», утверждая, что раскрытие личной информации влечет уголовную ответственность. При этом псевдоправоохранители убеждают человека, что намерены не обвинять его, а помочь — но для получения «статуса пострадавшего» требуется уплатить определенную сумму.

Бийчук пояснил, что преступники заранее прорабатывают способ получения денег: пострадавшему направляют инструкции по снятию средств с банковской карты якобы для оформления декларации, а затем просят передать наличные «спецкурьеру». Эксперт отметил высокий уровень организации этой схемы и применение системного психологического давления на жертв, при котором их действия контролируются на каждом этапе.

Ранее эксперты предупредили о новых схемах мошенников в период распродаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами