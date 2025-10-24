Россиянам рассказали о многоступенчатой афере с угрозами уголовного преследования

Мошенники в России начали применять новую схему вымогательства, основанную на запугивании уголовной ответственностью за «раскрытие своих данных». Об этом сообщил ТАСС директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

По его словам, мошенническая многоступенчатая схема стартует с звонка от имени якобы сотрудника пенсионного фонда, который просит назвать паспортные данные «для сверки». На следующий день злоумышленники выходят на связь уже под видом «правоохранителей», утверждая, что раскрытие личной информации влечет уголовную ответственность. При этом псевдоправоохранители убеждают человека, что намерены не обвинять его, а помочь — но для получения «статуса пострадавшего» требуется уплатить определенную сумму.

Бийчук пояснил, что преступники заранее прорабатывают способ получения денег: пострадавшему направляют инструкции по снятию средств с банковской карты якобы для оформления декларации, а затем просят передать наличные «спецкурьеру». Эксперт отметил высокий уровень организации этой схемы и применение системного психологического давления на жертв, при котором их действия контролируются на каждом этапе.

Ранее эксперты предупредили о новых схемах мошенников в период распродаж.