В Башкирии сотрудники морга перепутали тела умерших и отдали хоронить чужим семьям

В Башкирии работники местного морга перепутали тела двух покойных и выдали другим семьям, одного из усопших успели похоронить, семья второго обнаружила подмену только на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в городе Туймазы, сотрудники морга выдали родственникам гробы с чужими усопшими. Участник спецоперации Сергей Б. умер 1 мая, в квартире его нашли родственники, тело доставили в морг в ссадинах и побоях. Сестра мужчины заподозрила неладное, когда в морге ей предложили заказать гроб на человека ростом 1,9 метра, в то время как ее брат был значительно ниже.

«Мы требовали дать возможность посмотреть на него, потому что нам сказали, что он якобы совсем разложился, и хоронить его будут в мешке. Мы начали паниковать — как он мог разложиться за одну ночь?», — рассказала женщина.

Тело семье выдали в закрытом мешке, родственники провели похороны. Подмену второго покойного — ветерана афганской войны заметили во время прощания. Семья обратилась в морг, но там отказались принимать тело, сообщив, что ошибки не было. На следующий день ритуальщики приехали извлечь тело первого усопшего из могилы, но их застали его родственники. Эксгумацию тел покойных проведут в ближайшее время, одна из семей обратилась с заявлением в прокуратуру.

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