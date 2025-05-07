Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии сотрудники морга перепутали тела умерших и отдали хоронить чужим семьям

В Башкирии из-за ошибки в морге перепутали тела умерших
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Башкирии работники местного морга перепутали тела двух покойных и выдали другим семьям, одного из усопших успели похоронить, семья второго обнаружила подмену только на кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в городе Туймазы, сотрудники морга выдали родственникам гробы с чужими усопшими. Участник спецоперации Сергей Б. умер 1 мая, в квартире его нашли родственники, тело доставили в морг в ссадинах и побоях. Сестра мужчины заподозрила неладное, когда в морге ей предложили заказать гроб на человека ростом 1,9 метра, в то время как ее брат был значительно ниже.

«Мы требовали дать возможность посмотреть на него, потому что нам сказали, что он якобы совсем разложился, и хоронить его будут в мешке. Мы начали паниковать — как он мог разложиться за одну ночь?», — рассказала женщина.

Тело семье выдали в закрытом мешке, родственники провели похороны. Подмену второго покойного — ветерана афганской войны заметили во время прощания. Семья обратилась в морг, но там отказались принимать тело, сообщив, что ошибки не было. На следующий день ритуальщики приехали извлечь тело первого усопшего из могилы, но их застали его родственники. Эксгумацию тел покойных проведут в ближайшее время, одна из семей обратилась с заявлением в прокуратуру.

Ранее неизвестный бросил гроб в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами