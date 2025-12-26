Прокуратура потребовала снести самовольные постройки у озера Малый Кременкуль

В парк-отеле у озера Малый Кременкуль снесут виллы по требованию прокуратуры

Прокуратура Челябинской области обратилась в суд с требованием о сносе незаконно возведенных построек на берегу озера Малый Кременкуль. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Проведенная проверка о нарушениях прав садоводов, выявила, что частный предприниматель на землях СНТ «Урал», расположенных вблизи озера, разместил виллы, бани, беседки, зоны барбекю и прочие объекты парк-отеля «Резиденция 888».

В прокуратуре отметили, что эксплуатация указанных объектов осуществлялась с серьезными нарушениями норм пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также водного, градостроительного и земельного законодательства.

«По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованиями о сносе самовольных строений и запрете использовать земельные участки для любой деятельности, противоречащей виду их разрешенного использования», – говорится в заявлении прокуратуры.

По ходатайству прокурора судом уже введен запрет на любую деятельность на спорных участках, за исключением садоводства, до устранения выявленных нарушений.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Верховный суд РФ разрешил не сносить самовольные постройки в некоторых случаях.