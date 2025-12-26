Размер шрифта
Назван вероятный срок перехода трех важных городов Донбасса под контроль ВС РФ

Военный Дандыкин: судьба Донбасса может быть решена в первой половине 2026 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Славяно-краматорская наступательная операция уже стартовала и является одной из самых сложных, поскольку утрата городов нанесет серьезный удар по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Славянск – это знаковый город, именно отсюда началась «донецкая весна». Помимо этого, ВСУ склонны создавать здесь укрепленные районы, в частности, используя гору Карачун, возвышающуюся над Славянском, расположенным в низине. Полагаю, что наши войска к исходу четвертого года конфликта приобрели навыки обхода и окружения», – прокомментировал Дандыкин.

Эксперт предполагает, что активные боевые действия за эти города развернутся в течение зимнего периода. Он также выразил надежду на то, что исход ситуации в Донбассе определится в первой половине 2026 года.

До этого сообщалось, что украинская армия концентрирует свои силы в районе Краматорска, Дружковки и Славянска, трех ключевых населенных пунктов Донбасса. ВСУ активно занимаются возведением укреплений и подготовкой оборонительных позиций на этих участках.

Ранее в России предрекли «генеральное сражение» в рамках СВО.

