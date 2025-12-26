Размер шрифта
Россиянам рассказали, как правильно пользоваться SPF зимой

Визажист Валиева: зимой SPF нужно наносить за 15–20 минут до выхода из дома
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

В зимний сезон важно не забывать пользоваться SPF, поскольку даже в холодную погоду солнечные лучи могут навредить коже. При этом важно правильно наносить средство. Об этом Life рассказала визажист, гример и педагог Тамара Валиева.

Специалист объяснила, что наносить SPF необходимо за 15–20 минут до выхода на улицу. При этом важно не жалеть средство, используя около половины чайной ложки на лицо и шею. Обновлять слой крема нужно каждые два или три часа, особенно если приходится проводить на улице много времени.

Помимо этого, важно не забывать наносить бальзам с SPF на губы.

По словам визажиста, зимой следует отдавать предпочтение формулами с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, церамиды и мягкие масла. Для ежедневного ухода подойдут дневные крема ли флюиды с SPF. Также можно добавлять тональные крема с фактором защиты. Однако эксперт подчеркнула, что эти средства являются не заменой, а лишь дополнением.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого объяснила, что зимой уход за кожей требует особого подхода, поскольку из-за холода и сухого воздуха покров становится чувствительнее. По словам специалиста, в это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании. Следует использовать крема и сыворотки с керамидами, гиалуроновой кислотой и глицерином.

