Татьяна Навка представила ледовое шоу по мотивам повестей Николая Гоголя

В Санкт-Петербурге прошла премьера ледового шоу «Вечера на хуторе»
Татьяна Навка, 2022 год
Алексей Филиппов/РИА Новости

На ледовой арене спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге при поддержке президентского фонда культурных инициатив прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хутор» по мотивам повестей Николая Гоголя, сообщает пресс-служба фонда.

Спектакль представил собой интерпретацию классического литературного сюжета, адаптированного для ледового шоу. В постановке объединили классические традиции русского театра и современные приемы режиссуры.

Главные роли в ледовом шоу исполнили звезды мирового катания, среди которых чемпион Европы Иван Букин, чемпионка Европы Александра Степанова и другие.

«Для нас премьера шоу «Вечера на хуторе» в Петербурге – это в первую очередь возможность порадовать многочисленных поклонников фигурного катания. Энергетика в этом зале была невероятная, и мы очень рады вновь, по уже сложившейся традиции, открыть новогодний сезон в Санкт-Петербурге. Мы благодарны всем зрителям за теплые чувства и продолжительные овации – все наши шоу», — отметила Татьяна Навка.
 
