В Амурской области должник проиграл приставам в прятки, неудачно укрывшись на балконе

В Благовещенске мужчина прятался от приставов на балконе и попался

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении отца, который долгое время уклонялся от выплаты алиментов, мужчина пытался спрятаться от приставов на балконе. Об этом сообщает УФССП Амурской области.

Житель Благовещенска систематически не платил алименты на содержание своей малолетней дочери. За это его сначала привлекли к административной ответственности и назначили 20 часов обязательных работ. Однако после отбытия наказания мужчина к выплатам не приступил.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Приставы установили, что он скрывается в своей квартире. В ходе обыска сотрудники нашли неплательщика на балконе, где он пытался спрятаться, ему может грозить до одного года лишения свободы.

До этого в Хакасии отец, задолжавший дочери 1,8 млн рублей, прятался от приставов в шкафу. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее не плативший алименты северянин прятался от приставов в диване.